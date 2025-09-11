Aktivist Charlie Kirk Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen aktivist Charlie Kirk, Utah'ta bir üniversitedeki konuşması sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın genç seçmenler arasında taban oluşturmasında rol oynayan kişi olarak bilinen muhafazakar aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaptığı esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu 31 yaşında hayatını kaybetti. FBI Direktörü Kash Patel, saldırıyla ilgili bir şüphelinin sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını, konuya ilişkin soruşturma ve arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. ABD'de, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Herkes ve özellikle benim tarafından seviliyor ve hayranlık duyuluyordu. Ailesine taziyelerimi sunuyorum. Charlie, seni seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, daha sonraki bir paylaşımında ise Charlie Kirk'ün anısına ülke genelinde bayrakların pazar gününün akşamına kadar yarıya indirilmesi talimatı verdiğini duyurdu.