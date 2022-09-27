Akşener, İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ihale almasıyla ilgili konuştu: Ahlaki olarak doğru değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyonluk ihale almasıyla ilgili konuştu. Akşener, "Haberim olsa 'yapma' derdim. Ahlaki olarak doğru değil" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında soruları yanıtladı. Birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Akşener, CHP'li Barış Yarkadaş'ın "İYİ Partili vekil ABB'den 107 milyon TL'lik ihale aldı" sözlerine ilişkin de konuştu.

"HABERİM OLSA YAPMA DERDİM"

Akşener, durumdan haberi olmadığını belirterek, "Sayın milletvekili bir yolsuzluk üzerinden konuştu. Suç duyurusunda bulunduk. Varsa bilgi belge koysun gereğini yapalım. Şimdi ortaya çıkan; hukuki problem yok, kamuoyuna açık ihale. Ahlaki probleme katılıyorum. Bilgim olsaydı arkadaşımıza 'yapma' derdim. Yapmaması gerekiyor. Çünkü akıllarda iyimser ayrımcılık kalması bile kötü. Yolsuzluk itibariyle bir tane bir şey yok orada. Özel sektör üzerinden çalışabilirdi" dedi.

"AHLAKİ OLARAK DOĞRU DEĞİL"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Soru işareti yaratılabilecek ortamdan kaçınmak lazım. 27 yıldır politika yapıyorum. Eşimin küçük işletmesi var, bize bakıyor. Hiç kapatmadı. Ne eşimin, ne oğlumun, ne yeğenlerimin belediyelerle en küçük iş ve alışveriş, para ilişkisi söz konusu yoktur. Nepotizmden aile boyu nefret ederiz. Olduğu gün ben politikayı bırakırım. Pek çok şey yaşadım ama parayla hiç ilişkilendirilmedim ben. Ahlaki olarak doğru bulmam."