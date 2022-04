Akşener'in sesinin salonu inlettiği anlar! Gezicilere destekle başlayıp Kadir gecesi mesajıyla bitirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Gezi Davası'nda verilen kararlara tepki gösteren Akşener, "Osman Kavala davası toplum vicdanına hançer vuran bir yargı trajedisidir." ifadelerini kullandı.

"PAROLA VATAN, İŞARETİ NAMUS"

Konuşmasının devamında Gezicilere destek veren İYİ Parti lideri, "Değerli dava arkadaşlarım; Türk modernleşmesinin önünde, her zaman engeller olacak. Her devirde, mutlaka yeni Derviş Vahdeti'ler çıkacak. Her devirde, bizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahlarımız olacak. Varsın olsun. Çünkü her devirde, bu vatanın; bekçiliğini yapacak gençleri de olacak. Vahdeti'lerin karşısına dikilecek, Mustafa Kemalleri de olacak. Topçu Kışlası hayallerine kapılanların karşısında, dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan bir kez daha ilan ediyorum: Parola vatan, işareti namus! Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" dedi.

"KADİR GECESİNİ VE BAYRAMINIZI KUTLUYORUM"

Akşener'in bu sözleri salondaki partililer tarafından alkışlandı. Konuşmasının sonuna gelen İYİ Parti lideri, "Bu vesileyle mübarek Kadir Gecemizi ve gelecek Ramazan Bayramımızı en içten duygularla kutluyor, Cenabıhak'tan, milletimizi, daha nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun." sözlerinin ardından kürsüden indi.