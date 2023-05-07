Akşener'den, "Bu hainler alsa alsa vücutlarına mermi alır" sözlerine yanıt: İşte böyle konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi

İYİ Parti lideri Akşener, Manisa'da yaptığı mitingte MHP lideri Bahçeli'nin "Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Küçük ortak ondan geri kalır mı o da hepimizi gömdü, sonra dedi ki bunların vücutlarına birer mermi. Muhteremler kafa gitti kafa, işte böyle saçma sapan konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi" dedi.