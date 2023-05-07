Akşener'den, "Bu hainler alsa alsa vücutlarına mermi alır" sözlerine yanıt: İşte böyle konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi
Politika Haberleri
İYİ Parti lideri Akşener, Manisa'da yaptığı mitingte MHP lideri Bahçeli'nin "Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Küçük ortak ondan geri kalır mı o da hepimizi gömdü, sonra dedi ki bunların vücutlarına birer mermi. Muhteremler kafa gitti kafa, işte böyle saçma sapan konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'da yaptığı mitingde, "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin sözlere Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi.