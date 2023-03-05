Akşener, 6'lı Masa'nın olaylı toplantısında yaşananları anlattı: Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, adayın belirleneceği 2 Mart'taki 6'lı Masa toplantısında yaşananları Gazeteci Candaş Tolga Işık'a anlattı. Buna göre Akşener'in aday olarak İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önermesi üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu öneriyi kabul etmeyerek hiddetlenip ayağa kalktı. Akşener, "Ali Bey ve Ahmet Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi" ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır kim olacağı merak edilen adayı belirlemek için 2 Mart'ta bir araya gelen 6'lı Masa, toplantı sonrası adayın 6 Mart'ta açıklanacağını açıkladı. Ancak İYİ Parti lideri Akşener, 3 Mart'ta kameralar karşısına geçerek açıklamalarıyla 6'lı masada deprem yarattı. 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ortak görüşe vardığını belirten Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da adaylık çağrısında bulundu ancak iki isim de CHP liderine desteklerini açıkladı.

AKŞENER, O TOPLANTIDA YAŞANANLARI ANLATTI

Gelişmeler sonrası Akşener, olaylı toplantıda yaşananları Gazeteci Candaş Tolga Işık'a anlattı. Işık'ın konuya ilişkin paylaşımları şu şekilde: "Az önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le konuştum. Son 6'lı Masa toplantısında yaşananları sordum, anlattı:

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI GÖRÜŞÜLMÜŞ, ANLAŞILMIŞ"

'O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk. Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim.

"KILIÇDAROĞLU, HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"

Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim.

"BABACAN VE DAVUTOĞLU, TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN ARAYA GİRDİ"

'Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz' deyince ben 'masadan kalkayım o halde' dedim. 'Siz bilirsiniz' dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı" dedi.

Akşener'in sözlerinde bir yeri eksik yazmışım, Meral Hanım 'Ali Bey ve Ahmet Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi' dedi. Ben sadece Ali Babacan yazmışım. Özür diliyor, düzeltiyorum."