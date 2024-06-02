Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçmen tekrar sandık başında

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde iptal edilen Mahalli İdareler Seçimleri bugün tekrarlanıyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu'na AK Parti tarafından yapılan "Kısıtlı seçmenler oy kullandı" itirazıyla 7 Nisan'da iptal edildi. İYİ Parti adayı Hazım Turan'ın 549, AK Parti adayı Ünal Demircioğlu'nun 548 ve MHP adayı Sadullah Er'in 537 oy aldığı iptal edilen 31 Mart seçimleri bugün tekrarlanıyor. İlçedeki 3 okulda saat 08.00'de başlayan ve 9 partinin yarıştığı seçimde 2 bin 32 seçmenin sandığa gelmesi bekleniyor. Öte yandan, tekrarlanan seçim dolayısı ile bir önceki seçimin itirazı olan kısıtlı seçmenlerin oy kullanmasına karşı Yüksek Seçim Kurulu tarafından titizlikle inceleme yapılıyor. - AKSARAY