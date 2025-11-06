Haberler

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası Haber Videosunu İzle
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün partisinin Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL manevi tazminat davası açtı.
  • Dava, Özel'in Ümraniye mitinginde Gürlek hakkında yaptığı iftira ve hakaret iddialarına dayanıyor.
  • Gürlek, Özel'in kendisinin Eti Maden Şirketi'nde yönetim kurulu üyesi olup ikinci maaş aldığı iddialarını yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Özgür Özel'e Ümraniye'deki sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

AKIN GÜRLEK'TEN ÖZGÜR ÖZEL'E 500 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün partisinin Ümraniye mitinginde sarf ettiği sözler başına iş açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Akın Gürlek'in avukatı tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Gürlek'in halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü, daha önce de Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğunu, üstlendiği vazife gereği terör örgütleri ve mensuplarının hedefi olduğu belirtildi.

Dilekçede, davacı Akın Gürlek'in verdiği kararlardan memnun olmayanlar tarafından, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı veya Bakan Yardımcısı olduğu dönemde zaman zaman hedef haline getirildiği ancak ifa ettiği kamu görevi gereği, siyasi parti mensubu ve lideri gibi sürekli kamuoyu önüne çıkan, televizyon ekranlarında boy gösteren biri olmadığı gibi, günlük siyasi söylemlere açık bir statüde de bulunmadığı vurgulandı.

Davalı Özgür Özel'in dün Ümraniye'de yaptığı miting konuşmasının aktarıldığı dilekçede, Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülmekte olan soruşturma işlemleri için ağır eleştiriler yaptıktan sonra, cumhurbaşkanına hitaben "itine köpeğine sahip çık" diyerek soruşturmada görev alanlara hakaret ettiği kaydedildi.

"ÖZEL, GÜRLEK'E İFTİRAYA VARAN İTHAMLARDA BULUNDU"

Dilekçede, Özel'in, Gürlek'in başsavcılık göreviyle bağdaşmayacak şekilde kamuya ait Eti Maden Şirketine Yönetim Kurulu Üyesi olup ikinci maaş aldığını, buna tenezzül ettiğini, lüks içinde yaşadığını ve haysiyet cellatlığı yapmak için ikinci maaş aldığını söylediği, "yazıklar olsun" diyerek iftiraya varan ithamlarla Gürlek'in şeref ve haysiyetine yönelik saldırısına tahammül edilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

"KİŞİSEL HAKLARA SALDIRI NİTELİĞİNDE"

Özel'in 4 Kasım'da CHP TBMM Grup Toplantısında ve 5 Kasım'da yaptığı basın açıklaması ile miting konuşmalarının, televizyon yayınları ve internet aracılığı ile milyonlara ulaştığı, yayınların sosyal medyada hızla dolaşıma sokularak Gürlek aleyhine propaganda konusunu yapıldığı belirtilen dilekçede, Özel'in konuşmasının Gürlek'in kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu ve eleştiri olarak görülmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Dilekçede, Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde partisine mensup belediye başkanları hakkında açılan soruşturma kapsamındaki işlemler hakkında konuşması nedeniyle, bu soruşturmalarda görev alan Gürlek'in de içinde bulunduğu tüm yargı mensubu ve diğer kamu görevlilerini kast ettiğinin açık olduğu kaydedildi.

ÖZEL'İN "ETİMADEN" İDDİASINA YANIT

Dilekçede davacı Gürlek'in, bakan yardımcılığı döneminde kamuya ait "Etimaden - Etimine S.A." şirketinin yönetim kuruluna atandığı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandıktan sonra bu şirketin hiçbir yönetim kuruluna katılmadığı, bu dönemde yönetim kurulu kararlarının hiçbirine imza atmadığı, dolayısıyla da bir kazanç elde etmediği vurgulandı.

Davalı Özel'in bu konuyu hiç araştırmadan hasmane bir tutumla Akın Gürlek'e karşı itibarsızlaştırma saiki ile Gürlek'in itibar ve onuruna zarar verecek şekilde ithamda bulunduğu kaydedilen dilekçede, "Kamuoyuna yansıyan birçok tartışmalı kararlarda imzası olan hakim ve savcıların adı bilinmez iken ana muhalefet partisi lideri tarafından müvekkile yönelik, sistematik bir şekilde kasten toplum ve medya önünde iftara atarak ve hakaret ederek milyonlarca insana ulaşacak şekilde, eleştiri sınırlarını aşan bir yoğunlukta, haysiyet şeref ve kişiliğine yönelik saldırı gerçekleştirmesi karşısında iş bu dava açılmıştır. Müvekkilin manevi kişiliğine verilen zararın bir nebze olsun telafisi amacıyla iş bu manevi davası açılması zorunla hale gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, davalı Özgür Özel'in iftira, hakaret ve haksız ithamları nedeniyle davacı Akın Gürlek'e 500 bin lira manevi tazminat ödemesi talep edildi.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (30)

Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Syn Cumhurbaşkanımız ve aslan yürekli vatan aşığı savcımız aldıkları bu tazminatlar ile Chp genelmerkezinin yanına bir hayvan barınağı yaptırsınlar

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme213
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

yandaşşşş

yanıt60
yanıt20
Haber YorumlarıBağdatlı:

iyi bi yuvan olur bari

yanıt54
yanıt17
Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Savcının kendini düşürdüğü duruma bak şaka gibi olduk a.k komedi ülkeyiz yargı hukuk adalet 0 0 0 0 0!!!!

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

çalıp çırpar parayı öder buna başka ceza ver sayın savcı

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme115
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecmettin Erbakan:

Mesela ne yapsin. Zekeriya Özün yaptiklari gibi mi yapsin.

yanıt47
yanıt9
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Valla siyaaal islamcilardan hirsizi talancisi cikarcisi gelmedi saha bu ulkeye

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıEmrah Cınar:

sonu EKRUMUN yanı olacak.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme101
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBulent Turker:

Ananinda

yanıt28
yanıt10
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

sende s2min tepesine oturacan

yanıt0
yanıt0
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

En acı görüntü! Daha 8 yaşındaydı
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı

Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
İstanbul Havalimanı'nda 'Uçakta bomba var' diyen yolcu ekipleri alarma geçirdi

İstanbul Havalimanı'nda panik!Yolcunun söylediği polisi alarma geçirdi
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

En acı görüntü! Daha 8 yaşındaydı
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kahreden gerçek açıklandı! Apartman, 4 kişiye bu yüzden mezar olmuş
7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya rekor ceza

7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya dudak uçuklatan ceza
Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme

Altın yerine herkes oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
Sındırgı'da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen kent beşik gibi! Peş peşe iki korkutan deprem
Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye alçak sözler! Adeta kin kustu

Yunan Generalden Türkiye'ye alçak sözler! Adeta kin kustu
Hasan Şaş, 4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener

4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.