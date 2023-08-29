Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, maaşını öğrencilere burs olarak verecek. 50 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca her ay 1000 TL burs verecek olan Başkan Dutlulu, "Bazı işler para için yapılmaz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da belediye başkanlığı maaşımı üniversite öğrencilerine burs olarak bağışlayacağım. Geleceğimizin teminatı gençlerimize destek olmaya devam edeceğim "dedi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan öğrencileri sevindirecek haber geldi. Başkan Dutlulu, bu yıl da öğrencilere burs desteğini devam ettireceklerini duyurdu.

Başkan Dutlulu, "Göreve geldiğim günden bu yana belediye başkanlığı görevimden aldığım maaşı öğrencilere destek olmak amacıyla burs olarak dağıtmaktayım. Bu yıl da yardımlarımız devam edecek. Burslardan yararlanmak isteyen gençlerimiz, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacak olan duyurularımıza dikkatle takip etsinler. Başvuruların başlaması ile birlikte canlı yayında yapılacak kura çekilişi ile 50 öğrencimize 8 ay boyunca her ay 1000 TL destek olacağız. Detayları önümüzdeki günlerde duyuracağız. Geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimine desteklerimiz devam edecek" dedi.