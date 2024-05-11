Akçadağ Merkez Çarşı Cami'nin Restorasyon İhalesi Tamamlandı

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinde hasar alması sonucu ibadete kapatılan "Akçadağ Merkez Çarşı" caminin restorasyonu için ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 1960 yılında ibadete açılan tescilli tarihi cami 6 Şubat depremlerinde aldığı hasar sonrası ibadete kapatıldı. Minaresi de yıkılan tarihi caminin restore edilerek yeniden ibadete açılması için çalışma başlatılırken, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, caminin restorasyonu için ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, bakım ve onarım çalışmalarına kısa sürede başlanacağını söyledi.

Tarihi yapı için projelendirme çalışmalarının devam ettiğini aktaran, Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde kent genelinde toplam 241 kültür varlığının depremlerde hasar aldığını kaydederek, kültür varlıklarının ayağa kaldırılması için ilgili kurumlarca sürdürülen tüm çalışmaları da yakından takip ettiklerini söyledi. - MALATYA