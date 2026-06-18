AK Parti'li Yazmacı'dan, Avrupa Parlamentosunun 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki gösterdi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AP Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'nun, gerçeklerden uzak, Türkiye karşıtı çevrelerin söylemlerini yansıtan siyasi bir metin olduğunu belirtti.

Raporda gerçeklerin değil, ön yargıların yer aldığının altını çizen Yazmacı, yargıyı hedef alan, egemenlik haklarını sorgulayan raporu reddettiklerini ifade etti.

"Bu raporu yazanların bize insan hakları ve demokrasi dersi verme lüksü yoktur." diyen Yazmacı, Avrupalıların önce aynaya bakması gerektiğini, Avrupa'nın insan hakları ve demokrasi konularındaki çifte standardının dünya tarafından görüldüğünü vurguladı. Yazmacı, Avrupa'nın, Gazze'deki soykırıma, Filistinli çocukların katledilmesine sessiz kaldığına işaret etti.

Hiç kimsenin Türkiye'nin bağımsız yargısına, egemenlik haklarına ve milli iradesine yön vermeye kalkışamayacağını dile getiren Yazmacı, şunları kaydetti:

"Bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki süreçleri çarpıtarak Adalet Bakanı'mız Akın Gürlek'i yaptırım tehditleri ve mesnetsiz ithamlarla hedef alan yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir. Hiçbir dış merci, Türkiye'nin yargı organlarına ve hukuk devletinin işleyişine müdahale etme yetkisine sahip değildir. Türk yargısını ve Adalet Bakanı'mız Akın Gürlek'i hedef alan girişimler, Türkiye'nin egemenlik haklarını ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır."