AK Partili vekilden vatandaşın hayat pahalılığı eleştirilerine yanıt: Serzenişleri haklı, bu yangın her yerde var

Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri'de yerel yayın yapan TV1'de "Ramazan Sohbetleri" programına katıldı. "Hayat pahalılığını nasıl değerlendirirsiniz" sorusuna yanıt veren AK Partili Nergis, şu ifadeleri kullandı;

"Maalesef hayat pahalılığı var. Maalesef enflasyon var. Bütün dünyada bir yangın var. Bu sadece bize has değil. Bu pandemiden sonra bütün dünyada enerji fiyatları korkunç yükseldi. Avrupa'da, Amerika'da; nitekim Türkiye'de de enerji fiyatları bu savaşın çıkması, bunlar da biraz daha artırdı. Petrol fiyatlarının yükselmesi. Bunlar bütün sektörleri etkiledi. Doğal gazın yükselmesi, benzin fiyatlarının yükselmesi demek üretim-tüketim zincirinde bulunan herkesin bundan nasibini alması demek. Tabii, bu sadece bizim meselemiz değil. Bütün dünyanın meselesi. Nitekim geçen yılın kurak geçmiş olması bunlar da etkiledi haliyle.

"ÇİFTÇİLERE VERİLEN DESTEKLER VAR"

Tabii biz ciddi anlamda bu konuda gayret ediyor, çalışıyor. Ciddi teşvikler var verilen. Çiftçilere destekler var. Hayvancılık yapanlara verilen destekler var. Şu anda Meclis'te görüşülen Vergi Usul Kanunu'nda bazı; vergi borcu olan işverenlere, serbest meslek erbabına gelen bazı düzenlemeler var. Vergilerin, vergi cezalarının ve SGK primi cezalarının ertelenmesiyle, taksitlendirilmesi alakalı şu anda Meclis'te yapılan bir çalışma var.

"YAZA DOĞRU GİRİYORUZ, SÜREÇ DAHA İYİ OLACAK"

Önümüzdeki süreç daha iyi olacak. İnşallah yaza doğru, giriyoruz. Pandemi dolayısıyla biz bir kapanma süreci yaşadık. Pek çok sektörde fabrikalar kapandı, çalışılmadı, bütün dünyada. Üretim ve üretimin nakliye zincirinde kopmalar meydana geldi. Halen de o sistem kurulamadı. Yurt dışına ihracat yapmak, yurt dışından ihraç edilen mallar ile ilgili korkunç navlun fiyatları var. Korkunç ödemeler yapılıyor. Yani sistem ve düzen, halen bütün dünyada oturmuş değil. Maalesef Türkiye olarak biz de bundan payımızı aldık, alıyoruz."

"AVRUPA'NIN DURUMU TÜRKİYE'DEN DAHA KÖTÜ"

"Türkiye'nin daha fazla etkilendiğini düşünüyor musunuz" sorusu üzerine Nergis, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hayır. Avrupa daha kötü. Dünyanın diğer ülkeleri daha kötü. Bakın benim bir arkadaşımın ablası İngiltere'de çalışıyor. Sanıyorum bir iki ay önce konuştuk. Diyor ki 'pandemi sürecinde uzun süre maaş almadılar. Halen yarı maaş alıyorlar.' Çalışanların çoğu, İngiltere gibi bir ülkede. Fiyatlar korkunç, oralarda da enerji fiyatları çok yükseldi, Avrupa'da. Elektrik fiyatları çok yüksek, doğal gaz fiyatları çok yüksek. Sade Türkiye değil. Bütün dünyada korkunç bir yangın var. Korkunç bir hayat pahalılığı var, enflasyon var. Enflasyonu bilmeyen ülkeler enflasyonla tanıştı. Nitekim piyasada bir daralma var.

"PANDEMİ BİTİNCE YABANCI TURİSTLER DE AKIN EDECEK"

Türkiye, bu dönemde, ihracat 250 milyar doları geçtik. Kayseri'de neredeyse ikiye katladı. Geçen yıl iki milyar dolardı, Kayseri ihracatı, bu yıl 3.6 milyar doları buldu. Türkiye üretimde bir patlama yaşıyor. Türkiye bu krizi aşacak güce ve potansiyele sahip. Nitekim biz de hükümet olarak hem pandemi sürecinde hem de onun devamında, hem işverenlerin sıkıntı çekmemesi, hem de işçilerin işsiz kalmaması noktasında ciddi anlamda ödemeler, destekler tanındı. Bunların devamı da geliyor. Bunu aşacak güce ve potansiyele sahibiz. Ama yanımızda patlak veren bir savaş var. Bakın bunlar, bunları mutlaka halkımız değerlendiriyor. Ama bu yangın Allah'ın izniyle sönecek. Önümüzdeki süreçte turizm sezonu biliyorsunuz, Türkiye bir bacasız sanayiye de sahip. Oradan da ciddi anlamda beklentimiz var. Pandemide ciddi sekteye uğramıştı. Pandeminin bitmesi ile inşallah yabancı turistlerin de akın edeceğini düşünüyoruz."

"ÜRÜN BOLLUĞU OLUNCA FİYATLAR DÜŞECEK"

"Enflasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise Nergis, şu yanıtı verdi; "Bu arz talep dengesi ile alakalı. Haliyle pandemiden kaynaklı üretimde yaşanan sıkıntı ve sorunlar, haliyle vatandaş üretim tüketimi karşılamayınca fiyatlar yukarı çıkıyor. Önümüzdeki sezon yaz sezonu. Mutlaka pazarda bu yangın dinecek. Ürün bolluğu olunca fiyatlar düşecek. Şu anda her ürüne rahat ulaşılamıyor. Ürün bollaştıkça. Düşecek Allah'ın izniyle. Biz dünyanın geçtiği bu imtihandan Türkiye de geçecek. Vatandaşımızın serzenişleri haklı, haklı buluyorum. Bu yangın her yerde var. Biz de bu yangını yaşayanlardanız. Etrafımızdakiler, işte kardeşlerimiz, ailemiz, geniş ailemiz. İşte onları takip ediyoruz. Onlardan geliyor. Biz de biliyoruz. Biz de tüketiciyiz. İnşallah bunlar aşılacak."

ANKA / Politika