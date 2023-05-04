AK Partili vekil adayı Mervan Gül: MHP'ye giden her oy diğer partiye giden oydur

AK Parti'den Siirt birinci sıra vekil adayı olan Mervan Gül, Cumhur İttifakı ortağı MHP ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Baykan ilçesine ziyaretinde konuşan Gül, "Ben özellikle bunu söylemek istiyorum. Bazıları diyor ki 'Biz MHP'ye vereceğiz.' Bunu hiçbir zaman unutmayın MHP'ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Siirt birinci sıra milletvekili adayı Mervan Gül, Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'ye verilen her bir oyun diğer partiye giden bir oy olduğunu söyledi.

"MHP'YE GİDEN HER BİR OY DİĞER PARTİYE GİDEN OYDUR"

Baykan ilçesine yaptığı ziyarette konuşan Gül, "Ben özellikle bunu söylemek istiyorum. Bazıları diyor ki 'Biz MHP'ye vereceğiz.' Bunu hiçbir zaman unutmayın MHP'ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu herkes böyle bilsin. Gidiyorlar geziyorlar diyorlar ki 'Yok zaten biz ittifakız.' Yok kardeşim kusura bakmayın. MHP'ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu iyi bilin. Diğer bir şey de söyleyeyim, biz evimizde oturduğumuz zaman da bilin ki biz diğerlerine destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN İSTİFA ETMİŞTİ

Mervan Gül, 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasak nedeniyle seçilememesi nedeniyle milletvekilliğinden istifa ederek 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için sembolik değeri olan Siirt Meclis'e 3 vekil gönderiyor. 2018 Genel Seçimleri'nde AK Parti Siirt'te yüzde 38 oy ile 1 milletvekili çıkarırken, HDP yüzde 51 oy ile 2 milletvekili kazandı.