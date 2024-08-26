AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum

İzmir'de verdiği sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete sert sözlerle yüklenen Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuklanması büyük yankı uyandırmış, muhalefet cephesinden de serbest kalması yönünde çağrılar gelmişti. Olayın yankıları sürerken AK Partili Özlem Zengin'den de ezber bozan bir çıkış geldi.

"TUTUKLU YARGILANMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'a açıklamalarda bulunan Zengin, "Bence tutuksuz yargılansın. Muhtemeldir ki ilk duruşmada serbest kalacaktır. Kendisini dinledim. Kusura bakmasın ama, çıkınca telefonlaşalım, böyle cahil bir konuşma uzun zamandır dinlememiştim. Söylediği her cümle yanlış, tek tek düzeltmemiz lazım. Söylediği meseleyi hiç bilmiyor. Üstelik o kadar üst ifadeler kullanıyor ki enteresan bir tarzı var. Ama ben diyorum ki tutuksuz yargılansın. Ciddi bir üslup sorunu var. Beni tebessüm ettirecek kadar bir cehalet var. Ama tutuklu yargılanmasını doğru bulmuyorum" ifadelerine yer verdi.

"EN BEĞENİLEN MİLLETVEKİLİYİM"

Öte yandan Zengin "Bunu söylemekten hicap ediyorum ama ben sokağa çıktığımda çok alaka gören bir milletvekiliyim. Sürekli anketler yapılıyor, bu hafta da vardı, yine en beğenilen milletvekili seçilmişim. Kendi partimden ilk sırada seçilen milletvekiliyim" açıklamasıyla da dikkat çekti.

DİLRUBA NE DEMİŞTİ?

Instagram'a geçici olarak getirilen erişim yasağı ile sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin eleştirilerde bulunan Dilruba, kendisine uzatılan mikrofona şu değerlendirmelerde bulunmuştu: "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek, o da çıkıp babasının ahırı gibi, çiftliği gibi kullanır. Bir akşam çat diye [Instagram'ı] kapattım olmaz. Hayvanlar ölsün istiyor. Hayvanları katletmeye yönelik yasa çıkartıyor. Sosyal medyayı kapatması darbe, hayvan katliamıyla ilgili yasa çıkarması darbe. Şu an parmağında oynatıyor bu çok yanlış. Değil Cumhurbaşkanı, dünyanın sahibi bile olsa kafasına göre Instagram'ı kapatamaz."