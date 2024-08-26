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AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum

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Bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete yönelik ağır eleştirilerde bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuklanmasını doğru bulmadığını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Ben diyorum ki tutuksuz yargılansın. Ciddi bir üslup sorunu var. Beni tebessüm ettirecek kadar bir cehalet var. Ama tutuklu yargılanmasını doğru bulmuyorum" dedi.

İzmir'de verdiği sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete sert sözlerle yüklenen Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuklanması büyük yankı uyandırmış, muhalefet cephesinden de serbest kalması yönünde çağrılar gelmişti. Olayın yankıları sürerken AK Partili Özlem Zengin'den de ezber bozan bir çıkış geldi.

AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum

"TUTUKLU YARGILANMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'a açıklamalarda bulunan Zengin, "Bence tutuksuz yargılansın. Muhtemeldir ki ilk duruşmada serbest kalacaktır. Kendisini dinledim. Kusura bakmasın ama, çıkınca telefonlaşalım, böyle cahil bir konuşma uzun zamandır dinlememiştim. Söylediği her cümle yanlış, tek tek düzeltmemiz lazım. Söylediği meseleyi hiç bilmiyor. Üstelik o kadar üst ifadeler kullanıyor ki enteresan bir tarzı var. Ama ben diyorum ki tutuksuz yargılansın. Ciddi bir üslup sorunu var. Beni tebessüm ettirecek kadar bir cehalet var. Ama tutuklu yargılanmasını doğru bulmuyorum" ifadelerine yer verdi.

"EN BEĞENİLEN MİLLETVEKİLİYİM"

Öte yandan Zengin "Bunu söylemekten hicap ediyorum ama ben sokağa çıktığımda çok alaka gören bir milletvekiliyim. Sürekli anketler yapılıyor, bu hafta da vardı, yine en beğenilen milletvekili seçilmişim. Kendi partimden ilk sırada seçilen milletvekiliyim" açıklamasıyla da dikkat çekti.

DİLRUBA NE DEMİŞTİ?

Instagram'a geçici olarak getirilen erişim yasağı ile sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin eleştirilerde bulunan Dilruba, kendisine uzatılan mikrofona şu değerlendirmelerde bulunmuştu: "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek, o da çıkıp babasının ahırı gibi, çiftliği gibi kullanır. Bir akşam çat diye [Instagram'ı] kapattım olmaz. Hayvanlar ölsün istiyor. Hayvanları katletmeye yönelik yasa çıkartıyor. Sosyal medyayı kapatması darbe, hayvan katliamıyla ilgili yasa çıkarması darbe. Şu an parmağında oynatıyor bu çok yanlış. Değil Cumhurbaşkanı, dünyanın sahibi bile olsa kafasına göre Instagram'ı kapatamaz."

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (4)

dikduran adam:

ağacı kendi kurdu bitirirmiş bu özlemde dişi kurt

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Hek Tor:

Timsah gözyaşları gibi birşey diyeceğim ama, timsahlar üzüleceği için diyemiyorum.

7
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VEFA:

Vicdan kaybolmaz, bastırılır. Sonunda da ne yapar eder ortaya çıkar. İşte böyle!...

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Yasar Unal:

Her ne kadar kendisi antipatik bir tip olsa da doğru söylemiş vesselam.

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