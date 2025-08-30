AK Partili Milletvekili Gider: 'Biz bir olduğumuzda yenilmez, diri olduğumuzda aşılmaz, kardeş olduğumuzda bölünmez bir milletiz'

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yazılı olarak yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "30 Ağustos, yalnızca askeri bir destan değil; Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağının, bağımsızlığın bu topraklarda ebedi olduğunun ilanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimiz, Büyük Taarruz'da işgal kuvvetlerine karşı yalnızca silahla değil; imanıyla, kararlılığıyla, vatan sevgisiyle mücadele etmiş ve tarihin yönünü değiştirmiştir. O gün atılan adım, Cumhuriyetimizin temellerini sağlamlaştırmış; bugün ise bizlere daha güçlü, daha büyük bir Türkiye'yi inşa etme sorumluluğunu yüklemiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye artık sadece kendi sınırlarının değil, bölgesinin ve gönül coğrafyasının da umut kaynağıdır. Bu mirası geleceğe taşımak, milletimizin birlik ruhunu korumakla mümkündür. Çünkü 30 Ağustos bize bir kez daha hatırlatmaktadır ki: Biz bir olduğumuzda yenilmez, diri olduğumuzda aşılmaz, kardeş olduğumuzda bölünmez bir milletiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ecdadımızın emaneti bu vatanı, birlik ve kardeşlik içinde yarınlara taşıyacağız. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." - ÇANAKKALE