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AK Partili İnci, Sapanca'da taşkın riskine karşı teknik inceleme gerektiğini söyledi

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AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sapanca ve taşkın bölgelerinde dere yatakları ile yağmur suyu altyapısının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İnci, ilgili kurumların teknik incelemeleri doğrultusunda risklerin azaltılması çalışmalarının takipçisi olacağını belirtti.

Ak Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, "Özellikle Sapanca'mızda ve taşkınlardan etkilenen diğer bölgelerimizde dere yataklarının, doğal su akışının ve yağmur suyu altyapısının bütün yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İlgili kurumlarımızın yapacağı teknik incelemeler ve değerlendirmeler doğrultusunda, risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların takipçisi olacağız." dedi.

İnci, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Son günlerdeki yağışların Sakarya'nın birçok ilçesinde hayatı olumsuz etkilediğini, bazı mahallelerde su baskınları ve taşkınlara neden olduğunu belirten İnci, kentte afetten etkilenen bölgeleri ziyaret ettiğini anlattı.

Ak Parti'li İnci, "Hemşehrilerimizle bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıları dinledik, evlerinde ve iş yerlerinde meydana gelen zararları yerinde inceledik. Suyun evlerine dolduğu, eşyalarının zarar gördüğü, birikimlerinin ve emeklerinin olumsuz etkilendiği pek çok hemşehrimizin yaşadığı zorluklara bizzat şahit olduk." diye konuştu.

Sakaryalıları yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını dile getiren İnci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afetin ardından yürütülen çalışmalar kadar, benzer hadiselerin yeniden yaşanmaması için atılacak adımlar da büyük önem taşımakta. Özellikle Sapanca'mızda ve taşkınlardan etkilenen diğer bölgelerimizde dere yataklarının, doğal su akışının ve yağmur suyu altyapısının bütün yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İlgili kurumlarımızın yapacağı teknik incelemeler ve değerlendirmeler doğrultusunda, risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların takipçisi olacağız."

Kaynak: AA
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