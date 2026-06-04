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AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu'ndan Tepebaşı Belediye Meclisi'nde yaşananlara ilişkin açıklama

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AK Parti MKYK Üyesi Nebi Hatipoğlu, Tepebaşı Belediye Meclisi'nde yaşanan gürültü ve provokasyonla demokratik hakların gasp edilmeye çalışıldığını belirterek, bu duruma taviz vermeyeceklerini ve hukuksal sürece saygı duyduklarını ancak benzer olayların tekrarlanması halinde sert tepki göstereceklerini açıkladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Ali Semih Ünlü, Tepebaşı Belediye Meclisi'nde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, belediye meclisi çatısının demokratik konuşma, soru sorma ve denetim hakkının gürültüyle, baskıyla, provokasyonla gasp edileceği bir yer olmadığını belirtti.

Bu duruma bir kez daha asla taviz vermeyeceklerini kaydeden Hatipoğlu, "Öte yandan Tepebaşı Belediyesi ile ilgili yürüyen soruşturma ve davalarla ilgili şimdilik hukuksal sürece saygı açısından konuşmayacağım. Ancak geçtiğimiz gün yaşanan arkadaşlarımızın siyasi haklarının gaspı tekrarlanırsa bayramlık ağzımı da açarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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