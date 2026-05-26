1) AK PARTİ'Lİ GÜLER: HUZURU BOZMADAN YARGI SÜRECİNİ BEKLEMEK KIYMETLİ

Ak Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mahkemenin mutlak butlan kararına ilişkin, "Türkiye'de geçmişte de bir sürü yargı kararları alındı, verildi. Önemli olan aklıselimle, suhul akılla, toplumsal huzuru bozmadan yargı sürecini beklemek ve bu konudaki gerekli duruşu sergilemek daha kıymetlidir" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Sivas'ta bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Programa Güler'in yanı sıra AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, kadın kolları ve gençlik kolları il yönetimi katıldı. Burada konuşan Güler, kentte yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

'BİZİMLE ALAKASI OLAN ŞEYLER DEĞİL'

CHP'ye yönelik mahkemenin mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili soru üzerine açıklamalarda bulunan Abdullah Güler, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan olaylar, bizi de işin içine katmaya çalışıyorlar ama bizimle alakası olan şeyler değil. Bunu hep söyledik. İnsanlar farklı beklentilerle yargıdan farklı kararları isteyebilirler. Türkiye Cumhuriyeti anayasal bir hukuk devleti. Bağımsız ve tarafsız yargıya erişim herkesin hakkıdır. Ben iddiamda, talepte yanlış olabilirim, yanlış bir talepte bulunabilirim. Mahkeme bunu reddeder, doğruysa da kabul eder. CHP'de bu dava açılmış. Talep eden de CHP'nin delegeleridir. Yerel mahkeme ret kararı vermiştir ve istinafta ise başka bir karar çıkmıştır. Bizimle alakası yoktur. Yargının kararını beğenmeyebilirsin, birileri de beğenebilir. Beğenmeyenler için temyiz mercii var, Yargıtay var. Buraya kadar somut doğruluk denetimi içerisinde haklarınızı arayabilirsiniz. Türkiye'de geçmişte de bir sürü yargı kararları alındı, verildi. Önemli olan aklıselimle, suhul akılla toplumsal huzuru bozmadan yargı sürecini beklemek ve bu konudaki gerekli duruşu sergilemek daha kıymetlidir" dedi.

Güler ayrıca AK Parti'nin CHP ile bayramlaşma konusunda ise "Şu anda resmi olarak mahkemenin verdiği karara göre genel merkezde kimse muhatap odur. Bunun dışında başka şeyler bizim ilgimiz dahilinde değil" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı