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AK Partili Hüseyin Kocabıyık'a kesin ihraç talebi

AK Partili Hüseyin Kocabıyık'a kesin ihraç talebi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Ak Parti'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ELEŞTİRMİŞTİ

Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti. Kocabıyık, "Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Politika
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