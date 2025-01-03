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AK Partili Ensarioğlu: Nevruz'da silahlar bırakılmış olur

AK Partili Ensarioğlu: Nevruz'da silahlar bırakılmış olur
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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, DEM Parti'nin İmralı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, "Nevruz'da silahlar bırakılmış olur" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti dün ise ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

"YENİ PARADİGMA ÖNCEKİ ÇÖZÜM SÜRECİYLE BENZERLİK GÖSTERMİYOR"

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "yeni paradigmanın önceki çözüm süreciyle benzerlik göstermediğini, ancak izlenen bu rotada o tecrübelerin mutlaka dikkate alınacağını" söyledi.

"ÖNCELİKLE KENDİ SINIRLARIMIZ İÇİNDE BARIŞ ORTAMINI TESİS ETMEMİZ GEREK"

Suriye'deki gelişmeler ile konunun yakından ilişkisi olduğunu aktaran Ensarioğlu, "Suriye'deki meydana gelen son gelişmeler Türkiye için de büyük önem taşıyor. Olası tehlikelerin Türkiye'yi olumsuz etkilememesi için öncelikle kendi sınırlarımız içinde barış ortamını tesis etmemiz gerek" dedi.

"NEVRUZ'DA SİLAHLAR BIRAKILMIŞ OLUR"

Olumsuz bir gelişme olmaması durumunda yeni sürecin şubat ayı sonunda şekil kazanabileceğini umduğunu dile getiren Ensarioğlu, "Nevruz'da silahlar bırakılmış olur diye düşünüyorum" dedi.

"DİYELİM Kİ ÖCALAN EV HAPSİNE ÇIKTI, DEMİRTAŞ'IN HAPİSTE KALMASI DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ?

24saate konuşan Ensarioğlu, görüşmelerde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin bir şey konuşulup konuşulmadığı yönündeki soruya ise şu şekilde yanıt verdi: "Bu yeni paradigma tek bir iyilik içermiyor, ele alınan birçok konu var: Demokratikleşme var, huzur talebi var... Süreç başarılı oldu ve diyelim ki Öcalan ev hapsine çıktı. Demirtaş'ın hapiste kalması düşünülebilir mi? Tabii ki düşünülemez. Kayyım da kalmaz ortada."

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Akp başkanı açıklasın da duyalım.

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Haber YorumlarıRevolver:

partilere değil.. millete sorun.. bakalım istiyormu millet.. bir referandum zor değil...

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Haber YorumlarıDüsünür:

Sonra gelsin anayasa kolelik sistemi. Anayasa degisikligi icin oy cokluguna ihtiyac vardi tabi. İklim kanunu hayatimiza soktuklarinda afrika ülkelerinden beter olacaz. Net soyluyorum. Ozgurlugumuzu elimizden alacaklar

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