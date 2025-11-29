AK Partili Büyükgümüş: Türkiye'nin geleceğine TEKNOFEST kuşağıyla damga vuracağız

PAMUKKALE Üniversitesi'nde gençlerle buluşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Muhalefet sözcüleri iddia ediyorlar ki; Z kuşağı diye bir kuşak geliyor ve bu Z kuşağının iktidarı değiştireceğini düşünüyorlar. Biz de diyoruz ki, biz Z kuşağı kavramına karşıyız. Z kuşağı nitelemesine karşıyız. Türkiye'nin geleceğine TEKNOFEST kuşağıyla damga vuracağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Denizli programı kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Büyükgümüş'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Cahit Özkan ve partililer eşlik etti. Büyükgümüş, partide basına kapalı yapılan Denizli 3'üncü Kademe İl Yönetim Kurulu ve 3 Kademe İlçe Başkanları toplantısına katıldı. Büyükgümüş daha sonra Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen "Söz Gençlikte" toplantısına katılarak üniversiteli gençlerle buluştu. Gençlere seslenen Büyükgümüş, Türkiye'de son yıllarda bir Z kuşağı tartışması olduğunu belirterek, "Muhalefet sözcüleri iddia ediyorlar ki; Z kuşağı diye bir kuşak geliyor. İşte bu salonda da iddia ettikleri Z kuşağının temsilcileri var. Bu Z kuşağının iktidarı değiştireceğini, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Partimiz'in yol yürüyüşünü sona erdireceğini düşünüyorlar. Bu tartışmalar devam ederken, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ne söyledi? Dedi ki biz Z kuşağı kavramına karşıyız, Z kuşağı nitelemesine karşıyız. Biz gençlerin siyasetin tüketicisi olmalarına katılmıyoruz. Biz de diyoruz ki, Türkiye'nin geleceğine TEKNOFEST kuşağıyla damga vuracağız. TEKNOFEST kuşağıyla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz" dedi.

'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEK İSTİYORUZ'

Büyükgümüş, sözlerine şöyle devam etti:

"TEKNOFEST biliyorsunuz dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali. Özellikle gençler ürettiklerini, başardıklarını, icat ettiklerini, yenilikleri sergiliyorlar ve tüm dünyayla buluşturuyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunu açtığı TEKNOFEST kuşağı derken biz ne öneriyoruz gençlere? Diyoruz ki Türkiye'nin geleceğini, üreten, geleceğe cesaret eden, başarma azminde olan, yeni hedefleri, yeni ufukları fethetme cehdinde olan gençler başaracak. Onun için gençlerin tüketici gören, gençliği kendi siyasetine yakıt kabul eden anlayış karşısında, Z kuşağı tarifinin karşısında TEKNOFEST kuşağıyla geleceği başarmak; üretmek, geleceğe zamana cesaret etmek olan gençlerle biz inşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Biz fikirleriyle, duruşuyla, duygularıyla var olan ve bizim önümüzü aydınlatan TEKNOFEST kuşağıyla Türkiye'nin geleceğine damgamızı vurmak istiyoruz."

Toplantı daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.