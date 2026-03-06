AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail'in Türk basınını hedef almasını kınayarak, bu durumu ayrımcılık olarak değerlendirdi. Gözaltına alınan A Haber çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Basın mensuplarımızın sırf Türk oldukları için ayrımcılığa maruz kalması; İsrail'in, sergilediği vahşet karşısında Türkiye'nin tavizsiz duruşuna duyduğu tahammülsüzlüğün ilanıdır" dedi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İsrail, hakikati karartmak için bu kez de A Haber ekibini hedef aldı. Bölgedeki gelişmeleri takip eden Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt kardeşlerimin hukuksuzca alıkonulması açık bir yıldırma operasyonudur. Basın mensuplarımızın sırf Türk oldukları için ayrımcılığa maruz kalması; İsrail'in, sergilediği vahşet karşısında Türkiye'nin tavizsiz duruşuna duyduğu tahammülsüzlüğün ilanıdır. Başta Türk basını olmak üzere, ilkeli medya gerçeği dünyaya duyurmaya devam edecek; keyfi gözaltılar basın özgürlüğünü engelleyemeyecek. Her türlü baskıya rağmen doğrunun sesi olan gazetecilerimize teşekkür ediyor; Emine Kavasoğlu, Niyazi Kurt ve A Haber ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise, "İsrail güçleri tarafından A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'un sahada yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmaları ve gazetecilere yönelen keyfi müdahaleleri şiddetle kınıyor, A Haber ailesine ve sahada görev yapan tüm basın mensuplarına desteğimizi iletiyoruz" dedi. - ANKARA