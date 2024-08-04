AK Parti'ye tatil yok! Yaz boyunca 3 önemli konuda çalışmalar yapılacak

Meclis 2 ay sürecek tatile girdi. AK Parti grubu bu süreyi ekim ayında gündeme getirilecek yeni yasaların hazırlığı ile geçirecek.

"SEÇİMSİZ SÜREÇ İYİ BİR FIRSAT OLACAK"

Yaklaşık 4 yıllık seçimsiz sürecin bazı temel sorunları ele almak, kimi konularda reformları hayata geçirmek için çok değerli bir fırsat sunduğunu söyleyen parti yöneticileri, sosyal güvenlik reformundan infaz kanununa bu kapsamda birçok konuyu çalışacaklarını anlatıyor.

"İNFAZ SİSTEMİNİN SİLBAŞTAN ELDEN GEÇMESİ GEREKİYOR"

Son yıllarda çeşitli nedenlerle yapılan bir dizi değişiklikle infaz sisteminin bozulduğu, silbaştan elden geçmesi gerektiği, kamuoyunda da bu konuda ciddi talep olduğu kaydediliyor. AK Parti'nin yaz boyunca çalışacağı iki başlık daha var. O başlıklar da yeni anayasa ve Meclis içtüzüğü olacak.