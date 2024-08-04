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AK Parti'ye tatil yok! Yaz boyunca 3 önemli konuda çalışmalar yapılacak

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TBMM 2 aylık tatil sürecine girerken AK Parti grubunun yaz boyunca 3 önemli konuda çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Bir dizi değişiklikle bozulan infaz sistemini silbaştan elden geçirmek isteyen AK Parti'nin yeni anayasa ve Meclis içtüzüğü konusunda da çalışmalar yapacağı ifade ediliyor.

Meclis 2 ay sürecek tatile girdi. AK Parti grubu bu süreyi ekim ayında gündeme getirilecek yeni yasaların hazırlığı ile geçirecek.

"SEÇİMSİZ SÜREÇ İYİ BİR FIRSAT OLACAK"

Yaklaşık 4 yıllık seçimsiz sürecin bazı temel sorunları ele almak, kimi konularda reformları hayata geçirmek için çok değerli bir fırsat sunduğunu söyleyen parti yöneticileri, sosyal güvenlik reformundan infaz kanununa bu kapsamda birçok konuyu çalışacaklarını anlatıyor.

"İNFAZ SİSTEMİNİN SİLBAŞTAN ELDEN GEÇMESİ GEREKİYOR"

Son yıllarda çeşitli nedenlerle yapılan bir dizi değişiklikle infaz sisteminin bozulduğu, silbaştan elden geçmesi gerektiği, kamuoyunda da bu konuda ciddi talep olduğu kaydediliyor. AK Parti'nin yaz boyunca çalışacağı iki başlık daha var. O başlıklar da yeni anayasa ve Meclis içtüzüğü olacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

AK Parti Tatil Dizi Hukuk Politika Haberler

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Yorumlar (28)

hızır ilyas kandemir :

asgari ücretlilin hali ne olacak okullar baslıyor bu insanlar nasıl çocuk okutacak asgariye zam gelmedi ama her şeye zam geldi yeniden nasıl bir vicdana sahipsiniz kafanızı yastığa koyup nasıl uyuyabiliyorsunuz Allah size vicdan nasip etsin.

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Abdullah KARAMAN:

milletvekillerinin hepsi batılı olanlar iş adamı, doğulu olanlar da toprak ağaları. onun için bunlar fakirin halinden ne anlar. bana bir tane fakir aile çocuğu milletvekili gösterin???

yanıt74
yanıt1
sade vatandaş:

ben kararların membaının hep bir yer olduğunu sayın değerli kıymetli vekillerimizinde bu kararları sorgusuz sualsiz onayladıklarını sanıyordum demek öyle değilmiş ....onlarında fikirler...varsa alınacak çok sevindim çok duygulandım işte demokrasi bu

yanıt5
yanıt9
YOKLUK kazanıyor en son:

Çok güzel sandalyeleri varmış maşşallah. Tüm sandalyelere tek tek otururdum eğer boş olsaydı ve kimse olmasaydı.

yanıt1
yanıt0
Fikriye:

Haberin başlığına bak. Zaten tüm sene yan gel yat osman durumları var, üç ay calışsalar ne olacak, yaz burada biter bunlar yazı bitmeyen memleketlere gidip ıstakoz kemirirler

yanıt2
yanıt0
İclal İpek:

Bu pahalılık nasıl olucak kim dur diyecek kiralar inanılmaz akıl almıyor bu yaşadıklarımızı asgari ücret kira ücreti bile değil faturalar günlük zam mutfağı alev aldı.

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Abdullah KARAMAN:

Tek çare tüm mültecileri geri göndermek. o zaman tüm daireler boş kalınca ev sahipleri kiracı bulmak için fiyat düşürürler. Düşünsenize birden 10 milyon insan Türkiye'den çıkıyor. Herşeyin fiyatı düşer, işsizlik biter.

yanıt58
yanıt4
Zübükzade:

En önemli sorun adil olmayan emeklilik sistemine acil kademe getirilmeli

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7
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Revolver:

çalışıyorlar da kime çalışıyorlar. halkın yararına olmadığı kesin...

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2
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Ozi Mafia:

Yoruldunuz tabi paşam siz tatile gidin biz kanunları da yaparız, uygularız da, siz de yemin den yemine maaştan maaşa gelir keyfinize bakarsınız, olur mu?

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