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AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'dan eleştirilere ilk yanıt

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İYİ Parti'den istifa ederek geçen haftaki grup toplantısında AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu sessizliğini bozdu. Kendisine yönelik eleştirilere AK Parti sıralarında yanıt veren Zorlu "Bu süreçte bana destek veren, yanımda olan, oy veren vatandaşlarımızın birtakım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımı söylemek istiyorum" dedi.

Eski İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu partisinden istifa ettikten sonra geçen haftaki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katılmıştı.

AK PARTİ SIRALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldığı için çok sayıda kişinin tepkisini çeken Zorlu kendisine yönelik eleştirilere partisinin bugünkü grup toplantısında yanıt verdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

AK Parti sıralarında otururken mikrofon uzatılan tecrübeli siyasetçi "Benim için önemli bir gün. Yeni bir sürece girdik. Türk milletinin bir evladı olarak polemik siyasetinin hep dışında kalmaya çalıştım. Bundan sonra da öyle olacak.

"YALAN KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIM"

Bu süreçte bana destek veren, yanımda olan, oy veren vatandaşlarımızın birtakım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımı söylemek istiyorum. Şimdi ülkemiz ve aziz milletimiz için çözüm üretme ve icraat zamandır. Dün olduğu gibi bundan böyle de Türk milletinin menfaatleri ve geleceği için çalışmaya devam edeceğim."

AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'dan eleştirilere ilk yanıt
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (33)

Haber Yorumlarıİzzettin Akbal:

Omurgasız

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Bütün yalanlar senin ve eski liderinin başının altında çıkıyor.Sözde milliyetçiler !

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Haber Yorumlarıufo:

ula hayatınız yalan

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Karakter cok önemli bir meziyet! Olmayinca sonuc ortada

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Zaten parti değiştirerek seçmenini sattı. "YALAN KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI OLDU " bile. Rant uğruna....

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıKaniel Outis:

Bunlar nasıl insan içine çıkabiliyor anlamıyorum

Yorum Beğen83
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Haber Yorumlarıemre can:

bütün satılmışlar akpde

Yorum Beğen65
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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Akapa satın aldığı her politikacıya elli milyon dolar ödüyor muş buna Meral ve Sinan oğlan dahil.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Bakak görek inşallah uyum sağlar sın sn vekilim

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Dewe vi dewe benamusaye

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