AK Parti'ye geçeceği iddia edilen belediye başkanından Erdoğan'a hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı kabul etti.

ERDOĞAN'A HEDİYE

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Gülpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah'tan başka ezeli, ebedi bir varlık ve hakikat yoktur" yazılı hat tablo hediye etti.

Görüşmeye ilişkin belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'mıza teşrif ederek bizleri onurlandırdı" denildi.

BELEDİYEDEN HOŞGELDİN MESAJI

Açıklamanın devamında ise "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Cumhurbaşkanımızı GAP Havalimanı'nda karşıladı ve Şanlıurfa Valiliği ziyaretinde kendilerine eşlik etti. Başkan Gülpınar, Sayın Cumhurbaşkanımıza özel bir hat tablosu takdim etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızı kadim şehrimizde ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanımız" ifadeleri kullanıldı.

MURAT KURUM İLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Öte yandan Gülpınar'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden ve görevini bağımsız olarak sürdüren Gülpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.