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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis'te Vali Ömer Kalaylı'dan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis Valiliğini ve partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Bir dizi program kapsamında kente gelen Yayman, ilk olarak AK Parti Kilis İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Burada partililer tarafından karşılanan Yayman, daha sonra Kilis Valiliği'ni ziyaret etti.

Yayman, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Vali Ömer Kalaylı'dan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ve partililer hazır bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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