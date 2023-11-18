AK Parti ve MHP Terme'de İstişare Toplantısı Düzenledi

Samsun'un Terme ilçesinde AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını vurgulayarak ilçeyi daha ileriye taşıma hedeflerini dile getirdi. MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ise Terme'nin Cumhur İttifakı'nın güçlü ilçelerinden biri olduğunu belirtti.

Samsun'un Terme ilçesinde AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe teşkilatları düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Terme Belediyesi Park Yaşam Alanı'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç Terme'de birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını dile getirdi. Kılıç, "İlçemizi daha ileriye taşıma düşüncesiyle omuz omuza mücadele verdik. Biz beraber olursak inanıyorum ki aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." diye konuştu.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ise Terme'nin Cumhur İttifakı'nın en güçlü ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi. Yerel seçimlere Cumhur İttifakı ile birlikte gireceklerini bildiren Mucur, "MHP ilçe başkanı ve ekibi çok kısa sürede çok güzel çalışmalar yaptı. Bunları zaten Terme ilçemizde görüyoruz. İl başkanlığı olarak bizleri gururlandırdıkları için tüm ilçe başkanlığı ve Terme ilçemizin teşkilatını tebrik ediyorum. Biz biriz ve birlikteyiz. Hep birlikte Milliyetçi Hareket Partisiyiz tamamıyla ise Cumhur İttifakını oluşturan büyük bir paydayız." dedi.

Programa MHP İlçe Başkanı Ercan Kaya, AK Parti İlçe Başkanı İsa Baş, AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe teşkilatları, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve partililer katıldı.