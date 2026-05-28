AK Parti ve CHP, 3 bayram sonra bayramlaştı

AK Parti heyeti, MHP heyetini kabul etti. Görüşmede birlik ve beraberlik mesajları verilirken, MHP'li Durmaz, CHP'deki son gelişmelerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

'BÜYÜK HEDEFLER İÇİN BERABERİZ'

Ak Parti heyeti, CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyeti kabul etti. Burada konuşan Yayman, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Allah'a çok şükür ki 86 milyon bir ve beraber olarak inşallah daha nice bayramları hep beraber kutlayacağız. Hep beraber inşallah birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde inşallah nice bayramları hep birlikte eda edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak biz her zaman zaten Büyük Türkiye davası için Türkiye'nin büyük hedefleri için hep beraberiz" dedi.

MHP'Lİ DURMAZ: CHP'NİN YIPRATILMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP'deki gelişmelere ilişkin konuşarak, " Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisi olan CHP'nin daha fazla örselenmesine, yıpratılmasına gönlümüz razı değildir. Genel Başkanımız da bu konuda gerekli açıklama ve telkinlerde bulundular. Aklıselim ve sağduyu ile inşallah süreç daha iyi yönetilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
