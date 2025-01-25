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AK Parti Van İl Başkanlığına Abdulahat Arvas seçildi

AK Parti Van İl Başkanlığına Abdulahat Arvas seçildi
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AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 8. Olağan Kongresinde Abdulahat Arvas il başkanlığına seçildi.

Ak Parti Van İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 8. Olağan Kongresinde Abdulahat Arvas il başkanlığına seçildi.

Ak Parti Van İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen kongre, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından tek liste halinde gidilen seçimde Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanlığına seçildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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