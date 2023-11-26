AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nda Devir-Teslim Töreni

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nda yapılan devir-teslim töreniyle yeni il başkanı Bülent Süner önceki il başkanı Sercan Özaydın'dan görevi devraldı.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığında düzenlenen devir-teslim törenine önceki il başkanlarından Veli Suroğlu, Erkan Eroğlu, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve partililer katıldı. Parti genel merkezinde Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Erkan Kandemir'den mazbatasını alan yeni il başkanı Bülent Süner, yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı olmak için istifa eden önceki il başkanı Sercan Özaydın'dan devraldı.

Bayrak ve hizmet yarışında temel hedefinin toplumsal refahı yükseltmek olduğunu belirten Bülent Süner, "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık ve halkımızı kucaklayan ilkelerimiz olacaktır. Bugün devraldığımız kutlu görevi bir emanet olarak görüp en iyi şekilde yerine getirebilmek için hiçbir zorluk karşısında yılmadan cumhurbaşkanımızın liderliğinde dava arkadaşlarımızla geceli gündüzlü çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız" dedi. - TUNCELİ