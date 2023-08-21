AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, görevinden istifa etti

AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, görevinden affını isteyerek istifa etti. AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kıyak'a teşekkür edildi.

Ak Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, 'affını isteyerek' görevinden istifa etti.

Ak Parti Kütahya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanımız Bilal Kıyak görevinden affını isteyerek ilçe başkanlığı görevinden ayrılmıştır. Değerli Başkanımıza Tavşanlı İlçemiz ve teşkilatımız adına gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz" denildi. - KÜTAHYA