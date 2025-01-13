AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye ve Gazze Açıklamaları
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin toplantısında Suriye'deki terör örgütleri ve Gazze'deki olaylar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, bazı siyasilerin konuları saptırdığını ve Gazze'deki durumu eleştirerek, Filistin Devleti'nin kurulmasının önemine vurgu yaptı.
Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı siyasiler ve siyasi partiler, bu süreci konuşmak yerine konuları başka yerlere çekiyorlar. 'Müzakere ediyorlar, taviz veriyorlar' diyorlar. Böyle bir şey siyasi tarihimizde hiç olmadı"
"Doğru olan şey Suriye'deki terör örgütünün kendisi fesih etmesidir"
"Gazze'de katliam ve soykırım devam ediyor"
"Gazze ile ilgili tutumumuz başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kurulana kadar devam edecektir"
ANKARA (İHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.