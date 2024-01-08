AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatih Camii'nde imama ve bir kişi daha yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin, "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.

ÖMER ÇELİK: SALDIRIYI KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, şunları şöyledi: İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik.

Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz."