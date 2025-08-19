AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika