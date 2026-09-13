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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özel’in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özel’in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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