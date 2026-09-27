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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Fon soruşturması) Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Fon soruşturması) Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Fon soruşturması) Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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