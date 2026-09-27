AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Fon soruşturması) Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Fon soruşturması) Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Fon soruşturması) Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir
Kaynak: İhlas Haber Ajansı