AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail güçlerince gözaltına alınan muhabir ve kameraman hakkında açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçlerince gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın bir an evvel serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı