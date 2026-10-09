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AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yani öyle iki tane cümleyle AK Parti teşkilatlarını sindireceğini, AK Parti Genel Merkezi’ne iftira atacağını, bakanlarımıza iftira atacağını söylüyorsun. Hele de en önemlisi Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bakanlar Kurulumuza yapılan bu saldırıya karşı en yüksek

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AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yani öyle iki tane cümleyle AK Parti teşkilatlarını sindireceğini, AK Parti Genel Merkezi’ne iftira atacağını, bakanlarımıza iftira atacağını söylüyorsun. Hele de en önemlisi Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir.

Ak Parti Sözcüsü Çelik, "Yani öyle iki tane cümleyle AK Parti teşkilatlarını sindireceğini, AK Parti Genel Merkezi'ne iftira atacağını, bakanlarımıza iftira atacağını söylüyorsun. Hele de en önemlisi Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bakanlar Kurulumuza yapılan bu saldırıya karşı en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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