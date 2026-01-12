Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı... Haber Videosunu İzle
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Kürtlerden yana olanların, Suriye'deki, Irak'taki Kürt kardeşlerimizden yana olanların yapacağı ilk çağrı; PKK ve SDG'nin silah bırakması, terörsüz bölge sürecine ulaşılması gerektiğidir" dedi.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kobani'ye giden yardıma Türkiye'nin kapıyı açtığını belirtti.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kürtlerden yana olanların ilk çağrısının PKK ve SDG'nin silah bırakması ve terörsüz bölge sürecine ulaşılması olması gerektiğini ifade etti.
  • Suriye ordusu, YPG'nin Halep'teki saldırılarını sürdürmesi üzerine terör örgütünün işgalindeki mevzilere nokta operasyonlar başlattı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün Kürtlerden yana olanların, yapacağı ilk çağrı; PKK ve SDG'nin silah bırakması, terörsüz bölge sürecine ulaşılması gerektiğidir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin başlıklara değinen Çelik, Suriye'de yaşananlara ilişkin de konuştu.

"KOBANİ'YE GİDEN YARDIMA TÜRKİYE KAPIYI AÇTI"

Çelik açıklamasında "Kobani meselesinde Obama, Cumhurbaşkanımızı aramıştı 'Kobani düştü düşüyor' diye. Kobani'ye giden yardıma Türkiye kapıyı açtı. Türkiye'nin anti-Kürt bir politika, yani Kürt karşıtı bir politika sürdürdüğünü söylemek baştan aşağı bir yalandır" ifadelerini kullandı.

"YAPILACAK İLK ÇAĞRI..."

Çelik ayrıca "Bugün Kürtlerden yana olanların, Suriye'deki, Irak'taki Kürt kardeşlerimizden yana olanların yapacağı ilk çağrı; PKK ve SDG'nin silah bırakması, terörsüz bölge sürecine ulaşılması gerektiğidir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti. YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
