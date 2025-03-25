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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Skandal Açıklamalar Hakkında Sert Tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki gösterilerde Cumhurbaşkanı'na ve ailesine yönelik hakaretleri lanetleyerek ahlaksızlığı kınadı. Çelik, bu davranışların karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, " İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır. Net şekilde ifade ediyoruz: Bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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