Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlere cevap verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu'nun, insanlığın ortak değeri Kudüs'ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor. İnsanlık bu şebekenin tehditi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir" ifadelerini kullandı. - ANKARA