AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Filistin Destekçisi Rümeysa Öztürk'e Mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye, Filistin davasını ve insanlık değerlerini savunmaya devam edecek. Rümeysa kardeşimize selamlarımızı gönderiyoruz" paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan ve ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Çelik paylaşımında, "Filistin'deki zulme karşı çıktığı ve insanlık değerlerinin savunduğu için tutuklanan Rümeysa Öztürk kardeşimiz serbest bırakıldı. Türkiye, Filistin davasını ve insanlığın değerlerini savunmaya devam edecek. Rümeysa kardeşimize selamlarımızı gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA