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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Destici için taziye mesajı

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Destici için taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babasının vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babasının vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

Sözcü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Mustafa Destici başta olmak üzere yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Ömer Çelik AK Parti Politika Haberler

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