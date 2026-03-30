AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Sıfır Atık Hareketi, dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağıdır'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi, insanlığın ortak evi olan dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 30 Mart 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' kapsamında mesaj yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünyada pek çok alanda insanlık eliyle oluşturulan tehditlerle karşı karşıya olunduğunu belirterek "Savaşlardan ekolojik krizlere, nefret ideolojilerinden açlık ve susuzluğa kadar çok boyutlu tehditler dünyamızı, insanlığı ve insani değerleri tehdit ediyor. Bu tehditlere direnmek ve değerlerimize sahip çıkmak için 'insanlık ittifakı'na katkı sunmaya ve öncülük etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin 'insanlık ittifakı'na katkılarının önde gelenlerinden biri olduğunu belirten Çelik, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 2022 yılında ülkemizin öncülüğünde kabul edilen kararla 30 Mart, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak ilan edilmiştir. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi, insanlığın ortak evi olan dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağıdır. Bu büyük kazanım, diğer devletler için örnek teşkil etti ve insanlık ittifakının bir değeri haline geldi. Ortak evimiz dünyamızı ve insanlığı savunmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

