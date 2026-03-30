AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sıfır Atık Hareketi, dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi, insanlığın ortak evi olan dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 30 Mart 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' kapsamında mesaj yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünyada pek çok alanda insanlık eliyle oluşturulan tehditlerle karşı karşıya olunduğunu belirterek "Savaşlardan ekolojik krizlere, nefret ideolojilerinden açlık ve susuzluğa kadar çok boyutlu tehditler dünyamızı, insanlığı ve insani değerleri tehdit ediyor. Bu tehditlere direnmek ve değerlerimize sahip çıkmak için 'insanlık ittifakı'na katkı sunmaya ve öncülük etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin 'insanlık ittifakı'na katkılarının önde gelenlerinden biri olduğunu belirten Çelik, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 2022 yılında ülkemizin öncülüğünde kabul edilen kararla 30 Mart, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak ilan edilmiştir. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi, insanlığın ortak evi olan dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağıdır. Bu büyük kazanım, diğer devletler için örnek teşkil etti ve insanlık ittifakının bir değeri haline geldi. Ortak evimiz dünyamızı ve insanlığı savunmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! En kritik tesis vuruldu

İki koldan İsrail'e füze saldırısı! En kritik tesis vuruldu
İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı! Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı

İsrail tarihinde bir ilk yaşanıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama

Operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı! Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı

İsrail tarihinde bir ilk yaşanıyor
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin

"İnsanlık ölmüş" dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar...
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor