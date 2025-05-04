AK Parti Sözcüsü Çelik, Özgür Özel'e Yapılan Saldırıyı Lanetledi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özgür Özel'e Yapılan Saldırıyı Lanetledi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziki saldırıyı kınadı ve saldırganın hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkışında fiziki saldırıya uğradı. Saldırıya ilişkin bir açıklama yapan Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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