Terörsüz Türkiye için yasal çerçeve aşamasına gelindi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili, "Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız. Buna da herkesin katkı vermesi çok önemlidir." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye" konusundaki çalışmaların, kesintisiz şekilde sürdüğünü belirten Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet kurumlarına talimat vermesiyle bunun bir devlet politikasına dönüştüğünü ve sürecin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini söyledi.

Çelik, TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmasının kıymetli süreçlerden geçtiğini dile getirerek, "Meclis Başkanımızın bizzat Komisyona başkanlık ederek bütün hassasiyetleri gözetip, bütün toplumsal çevreleri dinleyerek bu süreci tamamlaması ve oraya katılanların altına imza attığı bir raporun çıkması son derece önemli. Bugün gelinen noktada o raporun içeriğine herkesin değer vermesi ve attığı imzanın arkasında durması son derece kıymetlidir." diye konuştu.

Çelik, hedefin, PKK/KCK'nın tüm unsurlarıyla, şubeleriyle, uzantılarıyla silahlı yapısının feshedilmesi ve illegal yapısının sona ermesi olduğunu vurguladı.

"Terör sona ermeli ve bu illegal yapılar Türkiye gündeminden ve bölge gündeminden çıkmalı." diyen Çelik, artık yeni bir aşamada olunduğuna işaret etti.

Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere, silah bırakmayı, terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçevenin ortaya çıkacağını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden, bir an evvel Meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasal çerçeve terör örgütünün silah bırakmasını, tüm şube, uzantı ve illegal yapılarıyla ortadan kalkmasını temin etmeye dönüktür. Türkiye'nin hem milli güvenliği açısından, Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından 'Terörsüz Bölge' ve 'Terörsüz Türkiye' hedefleri açısından bu önemlidir. Bütün bu evreler geçildi, bu çalışmalar tamamlandı. Terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi."

"PKK/KCK'nın ortadan kalkması esas, bu hedefleniyor"

Çelik, söz konusu yasal çerçeve için bütün siyasi partilerin, bütün çevrelerin katkı vermesinin son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Türkiye bu meseleyi ortak iradeyle ve büyük devlet tecrübesi, milletin büyük değerleri, büyük basiretiyle aşabilecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir. Yüzyılların, binyılların içerisinden süzülen tecrübemiz, devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden, herhangi bir pazarlık söz konusu olmaksızın bu süreçleri nihayete erdirebilecek yüksek kapasiteye sahiptir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları ifade etti:

"Terör örgütünün silah bıraktığı devlet kurumlarınca tespit edildiği takdirde ve bu tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır. Ama dediğim gibi bu sürecin bütün bu aşamalardan geçmesi gerekiyor. Burada en başta koyduğumuz ilkeler, devletimizin nitelikleri, milletimizin değerleri konusundaki hassasiyetimizi en güçlü şekilde koruyoruz, korumaya devam ediyoruz. PKK/KCK'nın tüm şube, uzantı ve yapılarıyla ortadan kalkması esas, bu hedefleniyor."

"Vatandaşlık ve kardeşlik duygusuna odaklanılmalı"

Süreci destekleme başlığı altında gündeme getirilen bazı söylemlerin sürece zarar verdiğini belirten Çelik, milletin basiretine, vatandaşlık ve kardeşlik duygusuna odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Milleti etnik veya mezhebi parçalara ayırmaya yönelik söylemlerin sık sık dolaşıma sokulduğuna dikkati çeken Çelik, bu tür yaklaşımları reddettiklerini ve tamamen dışında olduklarını vurguladı.

Çelik, sürece dönük hakkaniyetli eleştirileri saygıyla karşılayacaklarını ancak hakkaniyetli eleştiride bulunmayanların, süreci çarpıtarak, iftiralar atarak, sabote etme çabalarının da farkında olduklarını belirterek, "Dış kesimlerden, yani 'Terörsüz Bölge' dediğimiz için o bölgede çıkarları bozulacağı için bu süreci enfekte etmek isteyen birtakım provokatörlerin, birtakım istihbarat servisleri destekli yapıların da bu süreci engellemek için devrede olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Maksimalist yaklaşımlardan, dar ideolojik çerçevelerden, dayatmalardan ve iftira kampanyalarından uzak durduklarını belirten Çelik, "Bugün gelinen nokta, bütün bu aşamalar geçti, bütün bu aşamalar olgunlaştı. Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız. Buna da herkesin katkı vermesi çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Daha hızlı ve daha etkili hareket edilebilecek bir aşamada olduklarını dile getiren Çelik, sağduyu ve kardeşlik duygusuyla hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

(Bitti)