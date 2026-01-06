Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik, MİT'in 99'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 99'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milli İstihbarat Teşkilatımız artık koca bir çınar. MİT, 99 yıldır vatan nöbetinde. Vatanımızın ve milletimizin güvenliği için dünyanın her yerinde görev başında olan, isimsiz kahramanların yuvası Milli İstihbarat Teşkilatımızın 99'uncu yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimizi şükranla selamlıyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
