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AK Parti Sivas İl Başkanı Tanrıverdi, partilileri 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti

AK Parti Sivas İl Başkanı Tanrıverdi, partilileri 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti
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AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, partilileri 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti.

Ak Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, partilileri 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti.

Tanrıverdi, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kongrenin 23 Şubat Pazar günü yapılacağını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "halka hizmet, hakka hizmettir" şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan parti teşkilatlarıyla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirten Tanrıverdi, "Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdik. Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır." dedi.

AK Parti'nin ışığındaki istikballe geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğini dile getiren Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"8. Büyük Olağan Kongremizde kullanacağımız sloganlarımızı Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye Yüzyılı'nın ana hedefinden yola çıkarak, 'Adında AK, Işığında İstikbal' dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız 'Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti' şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Politika
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