AK Parti Selendi Gençlik Kolları Başkanlığına Numan Acar Atandı

Ak Parti Genel Merkezi tarafından, AK Parti Selendi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden istifa eden Ziya Akcan'ın yerine Numan Acar'ın atandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Ziya Akcan'ın istifasıyla boşalan AK Parti Selendi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Numan Acar atandı. AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Acar'ı tebrik ederek, "Gençlik Kolları Başkanlığı görevi, Genel Merkezimizin tensipleriyle Numan Acar kardeşimize tevdi edildi. Gençlik Kolları Başkanımız olarak göreve başlayan Numan Acar'a başarılar diliyorum. Ayrıca, önceki başkanımız Ziya Akcan'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Selendi'de esnaflık yapan 19 yaşındaki Numan Acar, "AK Partimiz bu görevi bize layık gördü. Herkese teşekkür ediyorum. Bu görevi en iyi şekilde temsil edeceğim. Rabbim yardımcımız olsun." dedi. - MANİSA