Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili Vekil Önen'in Kızı İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili Vekil Önen'in Kızı İçin Taziye Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in vefat eden kızı Fatma Zehra Önen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabrıcemil diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in vefatına ilişkin sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen'in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltı

Eski bakanın ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltında
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Marketlerde yeni dönem: Meyve suyu ve nektarlarda tatlandırıcı standardı değişiyor

Marketlerde yeni dönem! Raflarda artık bu şekilde yer alacacak
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

Silivri'deki gemi kazasında ilk rapor: Kaptan uyuyordu, dümende...
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

Ahmet Davutoğlu ifadeye çağrıldı
Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki hali ortaya çıktı

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu
ABD'de 104 yıllık market devi küçülüyor! 60 mağazanın kapısına kilit vurulacak

Zincir market kapısına kilit vuruyor! Çok sayıda kişi işsiz kalacak