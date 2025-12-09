AK Parti Sakarya İl Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Ak Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever başkanlığında düzenlenen İl Yürütme Kurulu ve İl Yönetim Kurulu toplantılarında partililer bir araya geldi.

Toplantıların ana gündem maddelerini, teşkilatın yürüttüğü çalışmalar ve şehirde devam eden yatırımlar oluşturdu.

Toplantıların ilk bölümünde, son aylarda yapılan üye çalışmaları, saha faaliyetleri ve ilçe başkanlıklarının performans raporları değerlendirildi.

Sakarya'daki kamu yatırımları, toplantıların önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgili kurullarla yapılan istişarelerin sonuçları paylaşılırken, kentin öncelikli ihtiyaçlarına ilişkin yeni değerlendirmeler de gündeme getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, istişare kültürünün AK Parti'nin temel dinamiklerinden biri olduğunu belirterek, toplantılarda teşkilatın sahadaki görünürlüğünü artıracak yeni planlamaların ele alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sakarya'da her alanda çalışma yürüttüklerini ifade eden Tever, "Her kapı bir gönül, her gönül bizim için bir yol haritasıdır. İlçelerimizde vatandaşlarımızla birebir buluşuyor, taleplerini dinliyoruz. Saha temaslarımızdan elde ettiğimiz bilgilerle çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tever, ilçe teşkilatlarının yaptığı mahalle ziyaretleri sayesinde, şehirdeki ihtiyaçların yerinde tespit edildiğini aktararak, kentin her noktasındaki talep ve önerilere birlikte çözüm ürettiklerini ve hizmetlerini buna göre şekillendirdiklerini bildirdi.

Teşkilatların tüm kademeleriyle ortaya koyduğu enerji, heyecan ve birlikteliğin en büyük güç olduğunu aktaran Tever, şunları kaydetti:

"İl ve ilçe teşkilatlarımızdan kadın ve gençlik kollarımıza kadar herkes, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu kararlılık, hem partimizin hem de Sakarya'nın geleceğine duyduğumuz inancın bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu hizmet yolculuğunda, beklentilere hızlı ve etkili çözümler üretmek için gayret ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, siyaset anlayışımız millet odaklı, gönül odaklı ve hizmet odaklıdır. Bu vesileyle tüm teşkilat mensuplarımıza emekleri, gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içinde Sakarya'ya hizmet etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."